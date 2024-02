Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE tendiert am Montagvormittag tiefer

Nemetschek SE im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 85,44 EUR abwärts.

Das Papier von Nemetschek SE befand sich um 09:05 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 85,44 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 85,44 EUR. Bei 85,54 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 1.370 Nemetschek SE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.02.2024 bei 90,98 EUR. Mit einem Zuwachs von 6,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 50,08 EUR. Dieser Wert wurde am 20.02.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nemetschek SE-Aktie 70,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Nemetschek SE-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,462 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nemetschek SE-Aktie bei 78,50 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nemetschek SE am 26.10.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,39 EUR, nach 0,34 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 219,80 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nemetschek SE einen Umsatz von 202,78 EUR eingefahren.

Die Nemetschek SE-Bilanz für Q4 2023 wird am 21.03.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 25.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Nemetschek SE.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nemetschek SE-Aktie in Höhe von 1,35 EUR im Jahr 2023 aus.

