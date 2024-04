Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nemetschek SE. Zuletzt ging es für die Nemetschek SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 80,30 EUR.

Das Papier von Nemetschek SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 80,30 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Nemetschek SE-Aktie bis auf 79,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 80,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 67.869 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Am 27.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 93,22 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nemetschek SE-Aktie somit 13,86 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 55,52 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nemetschek SE-Aktie 44,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nemetschek SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,480 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,533 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 85,00 EUR je Nemetschek SE-Aktie an.

Nemetschek SE gewährte am 21.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,42 EUR. Im letzten Jahr hatte Nemetschek SE einen Gewinn von 0,29 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 219,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 203,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Nemetschek SE wird am 30.04.2024 gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Nemetschek SE rechnen Experten am 06.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,63 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

