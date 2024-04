Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Freitagvormittag auf rotem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Nemetschek SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 80,95 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,9 Prozent auf 80,95 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 79,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 80,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 9.858 Nemetschek SE-Aktien.

Bei einem Wert von 93,22 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.03.2024). Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 15,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 55,52 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nemetschek SE-Aktie 31,41 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,480 EUR an Nemetschek SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,533 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 85,00 EUR.

Am 21.03.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,42 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nemetschek SE 0,29 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 219,67 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nemetschek SE einen Umsatz von 203,00 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 30.04.2024 dürfte Nemetschek SE Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Nemetschek SE dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.05.2025 präsentieren.

In der Nemetschek SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,63 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

