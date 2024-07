Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE tendiert am Freitagvormittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Nemetschek SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 89,85 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr ging es für das Nemetschek SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 89,85 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie legte bis auf 89,85 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 89,75 EUR. Bisher wurden heute 1.474 Nemetschek SE-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (98,20 EUR) erklomm das Papier am 06.06.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 9,29 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.09.2023 bei 55,52 EUR. Abschläge von 38,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,539 EUR. Im Vorjahr hatte Nemetschek SE 0,480 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nemetschek SE-Aktie bei 89,13 EUR.

Nemetschek SE ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,37 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nemetschek SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,31 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 223,95 Mio. EUR – ein Plus von 9,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nemetschek SE 204,63 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Nemetschek SE am 31.07.2024 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Nemetschek SE möglicherweise am 24.07.2025 präsentieren.

In der Nemetschek SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,62 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

