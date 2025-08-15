Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE reagiert am Dienstagmittag positiv

Nemetschek SE im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Nemetschek SE. Zuletzt stieg die Nemetschek SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 123,10 EUR.

Die Aktie notierte um 11:45 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 123,10 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Nemetschek SE-Aktie sogar auf 123,20 EUR. Mit einem Wert von 122,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 9.116 Nemetschek SE-Aktien.

Am 11.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 138,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,51 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nemetschek SE-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.09.2024 bei 86,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,550 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,616 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 122,39 EUR.

Nemetschek SE ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,45 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 27,38 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 290,03 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 227,69 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Nemetschek SE wird am 05.11.2025 gerechnet. Am 22.10.2026 wird Nemetschek SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten taxieren den Nemetschek SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,88 EUR je Aktie.

