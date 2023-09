Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittag billiger

Blick auf Nemetschek SE-Kurs

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 57,64 EUR.

Das Papier von Nemetschek SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 57,64 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Nemetschek SE-Aktie bei 57,32 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 57,82 EUR. Bisher wurden via XETRA 18.418 Nemetschek SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 75,32 EUR. Mit einem Zuwachs von 30,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,78 EUR. Dieser Wert wurde am 23.11.2022 erreicht. Mit Abgaben von 25,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nemetschek SE-Aktie bei 64,66 EUR.

Nemetschek SE gewährte am 31.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,28 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,40 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 207,50 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 203,85 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.10.2023 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 31.10.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nemetschek SE-Aktie in Höhe von 1,28 EUR im Jahr 2023 aus.

