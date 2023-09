Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Nachmittag mit Abschlägen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 57,62 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 57,62 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Nemetschek SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 57,32 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 57,82 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 43.670 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Am 05.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 75,32 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,78 EUR. Dieser Wert wurde am 23.11.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 25,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 64,66 EUR je Nemetschek SE-Aktie aus.

Nemetschek SE gewährte am 31.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,28 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 0,40 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 207,50 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 203,85 EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Nemetschek SE am 26.10.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 31.10.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nemetschek SE einen Gewinn von 1,28 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

