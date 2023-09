Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE büßt am Vormittag ein

Blick auf Nemetschek SE-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 57,84 EUR.

Um 09:04 Uhr rutschte die Nemetschek SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 57,84 EUR ab. Der Kurs der Nemetschek SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 57,50 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 57,82 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.039 Nemetschek SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 75,32 EUR erreichte der Titel am 05.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 23,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 42,78 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 26,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 64,66 EUR je Nemetschek SE-Aktie an.

Am 31.07.2023 hat Nemetschek SE die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,28 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nemetschek SE ein EPS von 0,40 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 207,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 203,85 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Nemetschek SE wird am 26.10.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Nemetschek SE-Anleger Experten zufolge am 31.10.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,28 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: So performt der MDAX aktuell

Optimismus in Frankfurt: TecDAX steigt

Pluszeichen in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen am Freitagmittag zu