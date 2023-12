Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Dienstagnachmittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nemetschek SE. Das Papier von Nemetschek SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 80,34 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Nemetschek SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 80,34 EUR. Im Tageshoch stieg die Nemetschek SE-Aktie bis auf 81,04 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 80,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 30.547 Nemetschek SE-Aktien.

Am 21.11.2023 markierte das Papier bei 82,22 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Kursplus von 2,34 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 46,13 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.12.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 70,00 EUR an.

Am 26.10.2023 hat Nemetschek SE die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,39 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nemetschek SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,34 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 219,80 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 202,78 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Nemetschek SE am 19.03.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Nemetschek SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,32 EUR je Aktie.

