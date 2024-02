Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittag mit roter Tendenz

Notierung im Blick

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 84,86 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 84,86 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Nemetschek SE-Aktie bis auf 84,68 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 85,62 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 7.956 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 12.02.2024 auf bis zu 90,98 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 6,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 20.02.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 50,08 EUR. Mit einem Kursverlust von 40,99 Prozent würde die Nemetschek SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2022 erhielten Nemetschek SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,450 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,462 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 78,50 EUR.

Nemetschek SE ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,39 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nemetschek SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,34 EUR in den Büchern gestanden. Nemetschek SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 219,80 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 202,78 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 21.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 25.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,35 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

