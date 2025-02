Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE büßt am Donnerstagmittag ein

Aktie im Blick

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Nemetschek SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 120,90 EUR.

Das Papier von Nemetschek SE befand sich um 11:46 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 120,90 EUR ab. In der Spitze büßte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 120,10 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 121,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 23.542 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Am 18.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 125,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.04.2024 (79,30 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,534 EUR. Im Vorjahr erhielten Nemetschek SE-Aktionäre 0,480 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 105,89 EUR je Nemetschek SE-Aktie aus.

Am 07.11.2024 äußerte sich Nemetschek SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Nemetschek SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,39 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 253,03 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 219,84 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.03.2025 erfolgen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Nemetschek SE-Gewinn in Höhe von 1,53 EUR je Aktie aus.

