Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Donnerstagnachmittag mit KursVerlusten

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 119,40 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,5 Prozent auf 119,40 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 119,40 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 121,40 EUR. Von der Nemetschek SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 54.310 Stück gehandelt.

Bei 125,50 EUR markierte der Titel am 18.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 5,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 79,30 EUR. Dieser Wert wurde am 23.04.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 33,58 Prozent würde die Nemetschek SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Nemetschek SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,480 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,534 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 105,89 EUR.

Nemetschek SE veröffentlichte am 07.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 253,03 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 219,84 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Nemetschek SE wird am 25.03.2025 gerechnet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Nemetschek SE-Gewinn in Höhe von 1,53 EUR je Aktie aus.

