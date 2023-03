Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE schiebt sich am Nachmittag vor

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Nemetschek SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 54,80 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 54,94 EUR. Mit einem Wert von 53,98 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 73.092 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.04.2022 bei 94,78 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 42,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 42,78 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 28,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 54,81 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Nemetschek SE am 27.10.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,34 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 202,78 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 169,30 EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.03.2023 erfolgen. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von Nemetschek SE rechnen Experten am 25.04.2024.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Nemetschek SE ein EPS in Höhe von 1,40 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Nemetschek-Aktie gibt ab: Nemetschek erhöht Dividende deutlich

Erste Schätzungen: Nemetschek SE legt Quartalsergebnis vor

Februar 2023: Analysten sehen Potenzial bei Nemetschek SE-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nemetschek SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nemetschek SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nemetschek SE

Bildquellen: Nemetschek Group