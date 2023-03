Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Montagvormittag mit Abschlägen

Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 1,6 Prozent auf 53,74 EUR. Die Abwärtsbewegung der Nemetschek SE-Aktie ging bis auf 53,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 53,98 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nemetschek SE-Aktien beläuft sich auf 3.312 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 94,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.04.2022 erreicht. Gewinne von 43,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 42,78 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 25,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 54,81 EUR für die Nemetschek SE-Aktie aus.

Nemetschek SE ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,34 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 202,78 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 169,30 EUR in den Büchern standen.

Nemetschek SE wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 23.03.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 25.04.2024 dürfte Nemetschek SE die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Nemetschek SE-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 1,40 EUR fest.

