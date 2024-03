Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE legt am Mittwochvormittag zu

Kursverlauf

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Nemetschek SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 86,94 EUR.

Um 09:00 Uhr wies die Nemetschek SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 86,94 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 86,94 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 86,94 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.954 Nemetschek SE-Aktien.

Am 12.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 90,98 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 4,65 Prozent Plus fehlen der Nemetschek SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 52,14 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.03.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nemetschek SE-Aktie 40,03 Prozent sinken.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,450 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,467 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 80,75 EUR.

Nemetschek SE ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,39 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nemetschek SE 0,29 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 219,80 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nemetschek SE einen Umsatz von 203,00 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 21.03.2024 dürfte Nemetschek SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Nemetschek SE dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 25.03.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Nemetschek SE im Jahr 2023 1,34 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Schwacher Handel: TecDAX am Mittag mit Abgaben

Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX startet in der Verlustzone

XETRA-Handel: TecDAX verbucht letztendlich Gewinne