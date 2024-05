Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag gefragt

Notierung im Blick

Die Aktie von Nemetschek SE zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 88,00 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:02 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 88,00 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 88,05 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 87,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 488 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (93,22 EUR) erklomm das Papier am 27.03.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Kursplus von 5,93 Prozent wieder erreichen. Am 27.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 55,52 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nemetschek SE-Aktie 58,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,480 EUR an Nemetschek SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,541 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 85,63 EUR an.

Nemetschek SE veröffentlichte am 30.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,37 EUR gegenüber 0,31 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 223,95 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 204,63 Mio. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 31.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Nemetschek SE-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 24.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,63 EUR je Aktie belaufen.

