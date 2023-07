Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE wird am Vormittag ausgebremst

Notierung im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,5 Prozent auf 65,20 EUR ab.

Die Nemetschek SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 65,20 EUR. In der Spitze fiel die Nemetschek SE-Aktie bis auf 65,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 65,62 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nemetschek SE-Aktien beläuft sich auf 2.373 Stück.

Am 05.06.2023 markierte das Papier bei 75,32 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,52 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 42,78 EUR am 23.11.2022. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 64,97 EUR für die Nemetschek SE-Aktie aus.

Am 27.04.2023 lud Nemetschek SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,31 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,37 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 192,20 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 204,63 EUR ausgewiesen.

Nemetschek SE wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 31.07.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 26.07.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,29 EUR je Nemetschek SE-Aktie belaufen.

