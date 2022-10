Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE präsentiert sich am Nachmittag fester

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 48,25 EUR zu. Bei 48,42 EUR erreichte die Nemetschek SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 47,61 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 36.816 Nemetschek SE-Aktien gehandelt.

Am 09.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 116,15 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 58,46 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 43,49 EUR. Dieser Wert wurde am 13.10.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Nemetschek SE-Aktie wird bei 61,06 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nemetschek SE am 28.07.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Nemetschek SE 203,85 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 165,90 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 27.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 26.10.2023 dürfte Nemetschek SE die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Nemetschek SE-Gewinn für das Jahr 2022 auf 1,41 EUR je Aktie.

