Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Freitagnachmittag mit KursVerlusten

So bewegt sich Nemetschek SE

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 63,36 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,1 Prozent auf 63,36 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 62,32 EUR nach. Bei 63,32 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 22.026 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Am 05.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 75,32 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,88 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 23.11.2022 auf bis zu 42,78 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Verlust von 32,48 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 64,66 EUR je Nemetschek SE-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nemetschek SE am 31.07.2023. Das EPS wurde auf 0,28 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 0,40 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nemetschek SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,79 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 207,50 EUR im Vergleich zu 203,85 EUR im Vorjahresquartal.

Die Nemetschek SE-Bilanz für Q3 2023 wird am 26.10.2023 erwartet. Nemetschek SE dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 31.10.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,30 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX schwächelt zum Handelsende

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX schlussendlich im Minus

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX am Donnerstagnachmittag mit Abgaben