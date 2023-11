Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Montagnachmittag höher

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Nemetschek SE zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Nemetschek SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 79,92 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie konnte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 79,92 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie legte bis auf 80,14 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 79,26 EUR. Der Tagesumsatz der Nemetschek SE-Aktie belief sich zuletzt auf 44.097 Aktien.

Am 17.11.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 80,88 EUR. Gewinne von 1,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 42,78 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 46,47 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 67,53 EUR je Nemetschek SE-Aktie aus.

Am 26.10.2023 lud Nemetschek SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 219,80 EUR umgesetzt, gegenüber 202,78 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.03.2024 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,31 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

