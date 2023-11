Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE tendiert am Montagvormittag auf rotem Terrain

So bewegt sich Nemetschek SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 79,12 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie musste um 09:05 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 79,12 EUR. Der Kurs der Nemetschek SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 78,92 EUR nach. Mit einem Wert von 79,26 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.365 Nemetschek SE-Aktien.

Bei 80,88 EUR markierte der Titel am 17.11.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 42,78 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,93 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nemetschek SE-Aktie bei 67,53 EUR.

Am 26.10.2023 hat Nemetschek SE die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,39 EUR, nach 0,34 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 219,80 EUR – ein Plus von 8,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nemetschek SE 202,78 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.03.2024 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Nemetschek SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,31 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Freundlicher Handel: So bewegt sich der TecDAX am Freitagnachmittag

TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nemetschek SE-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Freundlicher Handel: So bewegt sich der MDAX am Mittwochnachmittag