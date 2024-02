Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittwochvormittag stärker

Nemetschek SE im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Nemetschek SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 84,84 EUR nach oben.

Die Nemetschek SE-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 84,84 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 84,94 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 84,94 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.527 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Am 12.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 90,98 EUR. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 7,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 21.02.2023 auf bis zu 50,52 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,45 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Nemetschek SE-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,450 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,462 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 78,50 EUR aus.

Am 26.10.2023 äußerte sich Nemetschek SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,39 Prozent auf 219,80 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 202,78 EUR erwirtschaftet worden.

Die Nemetschek SE-Bilanz für Q4 2023 wird am 21.03.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Nemetschek SE-Anleger Experten zufolge am 25.03.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Nemetschek SE im Jahr 2023 1,35 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

