Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Nemetschek SE. Zuletzt sprang die Nemetschek SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 90,00 EUR zu.

Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 90,00 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 90,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 88,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 30.070 Nemetschek SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 93,22 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.03.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,58 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 55,52 EUR am 27.09.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,480 EUR an Nemetschek SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,541 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 85,63 EUR an.

Am 30.04.2024 hat Nemetschek SE die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,37 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,31 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 223,95 Mio. EUR – ein Plus von 9,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nemetschek SE 204,63 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.07.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 24.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,63 EUR je Aktie in den Nemetschek SE-Büchern.

