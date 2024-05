Nemetschek SE Aktie News: Anleger greifen bei Nemetschek SE am Dienstagvormittag zu

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 88,90 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:02 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 88,90 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 89,35 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 88,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.818 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 93,22 EUR erreichte der Titel am 27.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,86 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.09.2023 (55,52 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nemetschek SE-Aktie 37,55 Prozent sinken.

Nach 0,480 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,541 EUR je Nemetschek SE-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 85,63 EUR für die Nemetschek SE-Aktie.

Nemetschek SE ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,37 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 0,31 EUR je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 223,95 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 204,63 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Nemetschek SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 24.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Nemetschek SE.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nemetschek SE einen Gewinn von 1,63 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

