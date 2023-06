Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittag fester

Aktien in diesem Artikel Nemetschek 68,48 EUR

Im XETRA-Handel gewannen die Nemetschek SE-Papiere um 11:48 Uhr 0,4 Prozent. Bei 70,62 EUR markierte die Nemetschek SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 69,82 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 8.206 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.06.2023 bei 75,32 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,69 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.11.2022 bei 42,78 EUR. Mit Abgaben von 39,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 64,97 EUR.

Nemetschek SE veröffentlichte am 27.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,31 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,37 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Nemetschek SE im vergangenen Quartal 204,63 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nemetschek SE 192,20 EUR umsetzen können.

Am 31.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Nemetschek SE veröffentlicht werden. Nemetschek SE dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 26.07.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nemetschek SE einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

