Nemetschek SE Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Nemetschek SE

Um 15:52 Uhr rutschte die Nemetschek SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 69,96 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nemetschek SE-Aktie bisher bei 69,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 69,82 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 20.731 Nemetschek SE-Aktien.

Am 05.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 75,32 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,78 EUR. Dieser Wert wurde am 23.11.2022 erreicht. Abschläge von 38,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 64,97 EUR je Nemetschek SE-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nemetschek SE am 27.04.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,31 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,37 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 204,63 EUR gegenüber 192,20 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Nemetschek SE-Bilanz für Q2 2023 wird am 31.07.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 26.07.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,29 EUR je Nemetschek SE-Aktie belaufen.

