Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittag schwächer

Nemetschek SE im Blick

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Nemetschek SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 60,80 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Nemetschek SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 60,80 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Nemetschek SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 60,72 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 60,92 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nemetschek SE-Aktien beläuft sich auf 6.247 Stück.

Am 05.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 75,32 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nemetschek SE-Aktie. Bei 42,78 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nemetschek SE-Aktie 29,64 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 64,66 EUR für die Nemetschek SE-Aktie aus.

Am 31.07.2023 hat Nemetschek SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,28 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,40 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 207,50 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 203,85 EUR umgesetzt.

Die Nemetschek SE-Bilanz für Q3 2023 wird am 26.10.2023 erwartet. Schätzungsweise am 31.10.2024 dürfte Nemetschek SE die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,28 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

TecDAX-Papier Nemetschek SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Nemetschek SE-Investment verdient

TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Nemetschek SE-Investment abgeworfen

TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nemetschek SE verdient