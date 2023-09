Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Donnerstagmittag schwächer

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Nemetschek SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 57,94 EUR ab.

Der Nemetschek SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:45 Uhr verlor das Papier 1,4 Prozent auf 57,94 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Nemetschek SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 57,80 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 57,98 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 9.001 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 75,32 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.06.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nemetschek SE-Aktie 30,00 Prozent zulegen. Am 23.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 42,78 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 26,16 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nemetschek SE-Aktie bei 64,66 EUR.

Am 31.07.2023 äußerte sich Nemetschek SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,28 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,40 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 203,85 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 207,50 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 26.10.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 31.10.2024.

Experten taxieren den Nemetschek SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,28 EUR je Aktie.

