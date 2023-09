Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE büßt am Nachmittag ein

So entwickelt sich Nemetschek SE

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,3 Prozent auf 57,42 EUR abwärts.

Die Nemetschek SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 2,3 Prozent auf 57,42 EUR ab. Die Nemetschek SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 57,32 EUR nach. Bei 57,98 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Nemetschek SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 19.224 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.06.2023 auf bis zu 75,32 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 31,17 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 42,78 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Verlust von 25,50 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nemetschek SE-Aktie bei 64,66 EUR.

Nemetschek SE ließ sich am 31.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,28 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,79 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 207,50 EUR, während im Vorjahreszeitraum 203,85 EUR ausgewiesen worden waren.

Am 26.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 31.10.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nemetschek SE-Aktie in Höhe von 1,28 EUR im Jahr 2023 aus.

