Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Donnerstagvormittag mit Einbußen

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 58,10 EUR.

Das Papier von Nemetschek SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 58,10 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 57,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 57,98 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 590 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Am 05.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 75,32 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 42,78 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.11.2022). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nemetschek SE-Aktie 35,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 64,66 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nemetschek SE am 31.07.2023. Es stand ein EPS von 0,28 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nemetschek SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,40 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 207,50 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 203,85 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Nemetschek SE am 26.10.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 31.10.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,28 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

