Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Dienstagmittag gefragt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 80,98 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie konnte um 11:46 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 80,98 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 82,22 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 80,36 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 21.928 Nemetschek SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 82,22 EUR erreichte der Titel am 21.11.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 42,78 EUR am 23.11.2022. Mit einem Kursverlust von 47,17 Prozent würde die Nemetschek SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nemetschek SE-Aktie bei 68,91 EUR.

Am 26.10.2023 hat Nemetschek SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,39 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,34 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nemetschek SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,39 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 219,80 EUR im Vergleich zu 202,78 EUR im Vorjahresquartal.

Am 19.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Nemetschek SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,31 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

