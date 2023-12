Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Donnerstagmittag billiger

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Nemetschek SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 78,96 EUR abwärts.

Das Papier von Nemetschek SE befand sich um 11:46 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 78,96 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Nemetschek SE-Aktie bei 78,30 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 78,76 EUR. Zuletzt wechselten 33.455 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.11.2023 bei 82,22 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Kursplus von 4,13 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 28.12.2022 auf bis zu 46,13 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nemetschek SE-Aktie 41,58 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 70,00 EUR.

Nemetschek SE gewährte am 26.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,39 EUR. Im letzten Jahr hatte Nemetschek SE einen Gewinn von 0,34 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nemetschek SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,39 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 219,80 EUR. Im Vorjahresviertel waren 202,78 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Nemetschek SE wird am 19.03.2024 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Nemetschek SE im Jahr 2023 1,32 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX beendet die Sitzung im Plus

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX zeigt sich schlussendlich fester

Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX am Nachmittag im Plus