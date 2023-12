Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Nachmittag mit Abschlägen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 78,62 EUR ab.

Die Nemetschek SE-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 78,62 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 78,12 EUR nach. Mit einem Wert von 78,76 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 72.548 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Am 21.11.2023 markierte das Papier bei 82,22 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 4,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 46,13 EUR am 28.12.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 70,00 EUR je Nemetschek SE-Aktie aus.

Nemetschek SE ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 0,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 219,80 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 202,78 EUR in den Büchern standen.

Am 19.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Nemetschek SE veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,32 EUR je Aktie in den Nemetschek SE-Büchern.

