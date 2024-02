Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE präsentiert sich am Mittag stärker

Blick auf Nemetschek SE-Kurs

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Nemetschek SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,9 Prozent auf 87,34 EUR.

Um 11:49 Uhr ging es für das Nemetschek SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,9 Prozent auf 87,34 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie legte bis auf 87,48 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 86,70 EUR. Bisher wurden heute 28.297 Nemetschek SE-Aktien gehandelt.

Am 12.02.2024 markierte das Papier bei 90,98 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 4,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.02.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,88 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 41,74 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Nemetschek SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,462 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nemetschek SE 0,450 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nemetschek SE-Aktie bei 78,50 EUR.

Nemetschek SE ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nemetschek SE ein EPS von 0,34 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 219,80 EUR – ein Plus von 8,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nemetschek SE 202,78 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 21.03.2024 dürfte Nemetschek SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 25.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Nemetschek SE.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,35 EUR je Nemetschek SE-Aktie belaufen.

