Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Nachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Nemetschek SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 4,7 Prozent auf 88,88 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,7 Prozent auf 88,88 EUR zu. Die Nemetschek SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 89,04 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 86,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 44.337 Nemetschek SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 90,98 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nemetschek SE-Aktie 2,36 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.02.2023 bei 50,88 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,450 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,462 EUR je Nemetschek SE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Nemetschek SE-Aktie wird bei 78,50 EUR angegeben.

Am 26.10.2023 hat Nemetschek SE die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,39 EUR. Im letzten Jahr hatte Nemetschek SE einen Gewinn von 0,34 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 219,80 EUR – ein Plus von 8,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nemetschek SE 202,78 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.03.2024 erfolgen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Nemetschek SE möglicherweise am 25.03.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Nemetschek SE-Gewinn in Höhe von 1,35 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX fällt zum Handelsstart

Schwacher Handel: TecDAX zeigt sich schlussendlich schwächer

Aufschläge in Frankfurt: MDAX verbucht Gewinne