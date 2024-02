Blick auf Aktienkurs

Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE zieht am Donnerstagvormittag an

22.02.24 09:22 Uhr

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,7 Prozent im Plus bei 87,20 EUR.

Werbung

Um 09:06 Uhr wies die Nemetschek SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 87,20 EUR nach oben. Bei 87,20 EUR erreichte die Nemetschek SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 86,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.535 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer. Am 12.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 90,98 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 4,33 Prozent Luft nach oben. Am 22.02.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 50,88 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 41,65 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. 2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,450 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,462 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 78,50 EUR. Am 26.10.2023 legte Nemetschek SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Nemetschek SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,39 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,34 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 202,78 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 219,80 EUR ausgewiesen. Voraussichtlich am 21.03.2024 dürfte Nemetschek SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 25.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Nemetschek SE. Experten gehen davon aus, dass Nemetschek SE im Jahr 2023 1,35 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie TecDAX-Handel aktuell: TecDAX fällt zum Handelsstart Schwacher Handel: TecDAX zeigt sich schlussendlich schwächer Aufschläge in Frankfurt: MDAX verbucht Gewinne

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nemetschek Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nemetschek Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Nemetschek Group