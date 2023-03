Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag gesucht

Das Papier von Nemetschek SE konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 53,60 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 53,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 53,38 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 939 Nemetschek SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 94,78 EUR erreichte der Titel am 06.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 43,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nemetschek SE-Aktie. Bei einem Wert von 42,78 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.11.2022). Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 25,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 54,81 EUR aus.

Nemetschek SE gewährte am 27.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,34 EUR gegenüber 0,30 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nemetschek SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 202,78 EUR im Vergleich zu 169,30 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Nemetschek SE am 23.03.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Nemetschek SE-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 25.04.2024.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Nemetschek-Aktie gibt ab: Nemetschek erhöht Dividende deutlich

Erste Schätzungen: Nemetschek SE legt Quartalsergebnis vor

Februar 2023: Analysten sehen Potenzial bei Nemetschek SE-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nemetschek SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nemetschek SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nemetschek SE

Bildquellen: Nemetschek Group