Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE präsentiert sich am Montagvormittag fester

So bewegt sich Nemetschek SE

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Nemetschek SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 80,10 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Nemetschek SE legte um 09:04 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 80,10 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 80,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 79,85 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.560 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 27.03.2024 auf bis zu 93,22 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 55,52 EUR ab. Abschläge von 30,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Nemetschek SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,480 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,533 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 85,00 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nemetschek SE am 21.03.2024. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 0,29 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 219,67 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 203,00 EUR umgesetzt.

Nemetschek SE wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 30.04.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Nemetschek SE-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 06.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nemetschek SE-Aktie in Höhe von 1,63 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX gibt schlussendlich nach

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX letztendlich stärker

Schwacher Handel: TecDAX verbucht letztendlich Abschläge