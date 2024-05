Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen

Nemetschek SE im Blick

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Nemetschek SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 90,20 EUR.

Um 09:03 Uhr rutschte die Nemetschek SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 90,20 EUR ab. In der Spitze fiel die Nemetschek SE-Aktie bis auf 90,20 EUR. Bei 90,65 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 773 Nemetschek SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 93,22 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Kursplus von 3,35 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 27.09.2023 auf bis zu 55,52 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 38,45 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,541 EUR, nach 0,480 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 85,63 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nemetschek SE am 30.04.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,37 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,31 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 204,63 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 223,95 Mio. EUR ausgewiesen.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Nemetschek SE wird am 31.07.2024 gerechnet. Die Veröffentlichung der Nemetschek SE-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 24.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,63 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

