Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Dienstagvormittag mit Aufschlag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Zuletzt sprang die Nemetschek SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 60,80 EUR zu.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Nemetschek SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 60,80 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 60,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 60,78 EUR. Zuletzt wechselten 1.216 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (75,32 EUR) erklomm das Papier am 05.06.2023. 23,88 Prozent Plus fehlen der Nemetschek SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 42,78 EUR ab. Abschläge von 29,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 64,66 EUR für die Nemetschek SE-Aktie aus.

Am 31.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,28 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,40 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 207,50 EUR – ein Plus von 1,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nemetschek SE 203,85 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.10.2023 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Nemetschek SE rechnen Experten am 31.10.2024.

Den erwarteten Gewinn je Nemetschek SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,28 EUR fest.

