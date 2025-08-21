Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Freitagmittag auf rotem Terrain

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 121,00 EUR ab.

Die Nemetschek SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:40 Uhr um 0,3 Prozent auf 121,00 EUR nach. Der Kurs der Nemetschek SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 120,90 EUR nach. Bei 121,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 5.399 Nemetschek SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 138,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.08.2025 erreicht. 14,46 Prozent Plus fehlen der Nemetschek SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 86,60 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 28,43 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,550 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,616 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 122,39 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Nemetschek SE am 31.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,45 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 290,03 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 27,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nemetschek SE einen Umsatz von 227,69 Mio. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,88 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor einem Jahr eingefahren

Kann die Lufthansa-Aktie auf eine DAX-Rückkehr bei September-Überprüfung hoffen?

TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nemetschek SE-Investition von vor 10 Jahren eingebracht