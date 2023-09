Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Nachmittag schwächer

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nemetschek SE. Das Papier von Nemetschek SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 56,74 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Nemetschek SE-Aktie musste um 15:51 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 56,74 EUR abwärts. Die Nemetschek SE-Aktie sank bis auf 56,56 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 56,88 EUR. Zuletzt wechselten 18.888 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 05.06.2023 auf bis zu 75,32 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 32,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 23.11.2022 auf bis zu 42,78 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 64,66 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nemetschek SE am 31.07.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,28 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 207,50 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 203,85 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 26.10.2023 dürfte Nemetschek SE Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Nemetschek SE-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 31.10.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nemetschek SE-Aktie in Höhe von 1,28 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Nemetschek SE abgeworfen

Verluste in Frankfurt: TecDAX verliert zum Start des Donnerstagshandels

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone