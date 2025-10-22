Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittag in Rot

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Nemetschek SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 104,30 EUR ab.

Die Nemetschek SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:40 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 104,30 EUR. In der Spitze fiel die Nemetschek SE-Aktie bis auf 103,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 105,00 EUR. Der Tagesumsatz der Nemetschek SE-Aktie belief sich zuletzt auf 9.954 Aktien.

Am 11.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 138,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,79 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 88,90 EUR. Mit einem Kursverlust von 14,77 Prozent würde die Nemetschek SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,621 EUR, nach 0,550 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 122,94 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Nemetschek SE am 31.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,45 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,36 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 290,03 Mio. EUR – ein Plus von 27,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nemetschek SE 227,69 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Nemetschek SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 05.11.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Nemetschek SE ein EPS in Höhe von 1,89 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

