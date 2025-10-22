Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Nachmittag gesucht

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 105,70 EUR.

Das Papier von Nemetschek SE konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 105,70 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 105,80 EUR an. Bei 105,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 21.373 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Am 11.08.2025 markierte das Papier bei 138,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 31,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (88,90 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nemetschek SE-Aktie 15,89 Prozent sinken.

Nemetschek SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,621 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Nemetschek SE-Aktie wird bei 122,94 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Nemetschek SE am 31.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,45 EUR, nach 0,36 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 290,03 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 227,69 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je Nemetschek SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,89 EUR fest.

