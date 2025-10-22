Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag mit Kurseinbußen

Nemetschek SE im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Nemetschek SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 103,90 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 103,90 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 103,90 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 105,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.281 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Am 11.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 138,50 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 88,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,621 EUR. Im Vorjahr erhielten Nemetschek SE-Aktionäre 0,550 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 122,94 EUR je Nemetschek SE-Aktie an.

Nemetschek SE ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,45 EUR gegenüber 0,36 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nemetschek SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,38 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 290,03 Mio. EUR im Vergleich zu 227,69 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Nemetschek SE wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nemetschek SE einen Gewinn von 1,89 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

