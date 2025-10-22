DAX24.274 -0,2%Est505.663 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,85 -4,2%Nas22.954 -0,2%Bitcoin93.364 -0,3%Euro1,1593 -0,1%Öl62,41 +1,2%Gold4.092 -0,8%
Heute im Fokus
DAX schwächelt -- Asiens Börsen uneinig -- adidas hebt Gewinnprognose nach Umsatzrekord an -- Netflix enttäuscht -- Daimler Truck, thyssenkrupp nucera, Mercedes, GSK, Alector, Beyond Meat im Fokus
TeamViewer-Aktie bricht auf Rekordtief ein: Softwareanbieter bei Umsatz 2025 und 2026 skeptischer TeamViewer-Aktie bricht auf Rekordtief ein: Softwareanbieter bei Umsatz 2025 und 2026 skeptischer
Um 18 Uhr live mit Dr. Dennis Riedl: Dein legendärer Herbst-Trade - Das Beste kommt zum Schluss Um 18 Uhr live mit Dr. Dennis Riedl: Dein legendärer Herbst-Trade - Das Beste kommt zum Schluss
Profil
Nemetschek SE im Fokus

Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag mit Kurseinbußen

22.10.25 09:22 Uhr

22.10.25 09:22 Uhr
Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Nemetschek SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 103,90 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 103,90 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 103,90 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 105,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.281 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Am 11.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 138,50 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 88,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,621 EUR. Im Vorjahr erhielten Nemetschek SE-Aktionäre 0,550 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 122,94 EUR je Nemetschek SE-Aktie an.

Nemetschek SE ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,45 EUR gegenüber 0,36 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nemetschek SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,38 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 290,03 Mio. EUR im Vergleich zu 227,69 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Nemetschek SE wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nemetschek SE einen Gewinn von 1,89 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Erste Schätzungen: Nemetschek SE stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nemetschek-Aktie rot: MWB Research sieht dennoch Gelegenheit

TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nemetschek SE von vor einem Jahr abgeworfen

Bildquellen: Nemetschek Group

Nachrichten zu Nemetschek SE

Analysen zu Nemetschek SE

DatumRatingAnalyst
16.10.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
03.10.2025Nemetschek SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.2025Nemetschek SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.09.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.09.2025Nemetschek SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
03.10.2025Nemetschek SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.2025Nemetschek SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Nemetschek SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
01.08.2025Nemetschek SE AddBaader Bank
31.07.2025Nemetschek SE AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
23.09.2025Nemetschek SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2025Nemetschek SE NeutralUBS AG
04.08.2025Nemetschek SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2025Nemetschek SE HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025Nemetschek SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
16.10.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.09.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Nemetschek SE VerkaufenDZ BANK
01.08.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nemetschek SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
