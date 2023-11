Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE zieht am Mittwochmittag an

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Nemetschek SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 80,58 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 80,58 EUR. Im Tageshoch stieg die Nemetschek SE-Aktie bis auf 80,68 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 80,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nemetschek SE-Aktien beläuft sich auf 36.364 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.11.2023 bei 82,22 EUR. Gewinne von 2,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 23.11.2022 Kursverluste bis auf 42,78 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 46,91 Prozent würde die Nemetschek SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 68,91 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nemetschek SE am 26.10.2023. Das EPS wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 219,80 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 202,78 EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Nemetschek SE am 19.03.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,30 EUR je Aktie in den Nemetschek SE-Büchern.

