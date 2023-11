Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE tendiert am Vormittag tiefer

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 79,88 EUR ab.

Das Papier von Nemetschek SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 79,88 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Nemetschek SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 79,66 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 80,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 7.485 Nemetschek SE-Aktien.

Am 21.11.2023 erreichte der Anteilsschein mit 82,22 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,93 Prozent. Am 23.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,78 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 86,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 68,91 EUR.

Am 26.10.2023 hat Nemetschek SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,39 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,34 EUR je Aktie in den Büchern standen. Nemetschek SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 219,80 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 202,78 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 19.03.2024 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nemetschek SE einen Gewinn von 1,30 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

