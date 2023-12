Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittag mit Verlusten

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 78,18 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie notierte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 78,18 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie sank bis auf 77,58 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 78,28 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nemetschek SE-Aktien beläuft sich auf 23.009 Stück.

Am 21.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 82,22 EUR an. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 4,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 46,13 EUR. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Mit Abgaben von 41,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 70,00 EUR je Nemetschek SE-Aktie aus.

Nemetschek SE veröffentlichte am 26.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,39 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 219,80 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 202,78 EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.03.2024 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nemetschek SE einen Gewinn von 1,32 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

