Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag im Minusbereich

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Das Papier von Nemetschek SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 85,90 EUR ab.

Die Nemetschek SE-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 85,90 EUR abwärts. Der Kurs der Nemetschek SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 84,80 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 85,26 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 12.216 Nemetschek SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 86,24 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.01.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Kursplus von 0,40 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.01.2023 bei 46,86 EUR. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 83,31 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 73,00 EUR an.

Am 26.10.2023 legte Nemetschek SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,39 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,39 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 219,80 EUR, während im Vorjahreszeitraum 202,78 EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 08.02.2024 dürfte Nemetschek SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Nemetschek SE möglicherweise am 25.03.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nemetschek SE-Aktie in Höhe von 1,34 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Montagshandel in Frankfurt: MDAX zum Ende des Montagshandels stärker

Freundlicher Handel: TecDAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX am Nachmittag mit Kursplus