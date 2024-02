Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Freitagmittag mit Einbußen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 87,96 EUR.

Das Papier von Nemetschek SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:45 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 87,96 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 87,48 EUR. Bei 87,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Nemetschek SE-Aktien beläuft sich auf 12.463 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 12.02.2024 auf bis zu 90,98 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,43 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nemetschek SE-Aktie. Bei einem Wert von 51,42 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.03.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,462 EUR. Im Vorjahr erhielten Nemetschek SE-Aktionäre 0,450 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 78,50 EUR je Nemetschek SE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Nemetschek SE am 26.10.2023. In Sachen EPS wurden 0,39 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nemetschek SE 0,34 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nemetschek SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,39 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 219,80 EUR im Vergleich zu 202,78 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.03.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Nemetschek SE rechnen Experten am 25.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,35 EUR je Aktie in den Nemetschek SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

